Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 26 января 2023Силовые структуры

Российский пенсионер лишился 40 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

В Петербурге 82-летний бывший подводник лишился 40 млн рублей после звонка мошенников

Фото: РИА Новости

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили 40 миллионов рублей у 82-летнего бывшего подводника. Об этом в четверг, 26 января, сообщает сайт 47news.

По данным издания, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он напугал мужчину, рассказав, что кто-то пытается взломать его счет, и предложил перевести деньги в «безопасное» место. Тогда мужчина позвонил менеджеру своего банка, где он является вип-клиентом, и перевел первые 10 миллионов. На вопрос куда он решил отправить такую сумму, потерпевший сказал, что собирается закупать станки. Так ему посоветовал ответить мошенник.

Всего он совершил четыре денежные операции. И только 25 января решил обратиться в полицию. Правоохранители возбудили дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери
Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине
В Индии начались аресты студентов за просмотр фильма о премьер-министре
В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх
В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта
Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде
В России сравнили Abrams и Leopard с Т-80
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.