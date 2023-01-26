Российский пенсионер лишился 40 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

В Петербурге 82-летний бывший подводник лишился 40 млн рублей после звонка мошенников

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили 40 миллионов рублей у 82-летнего бывшего подводника. Об этом в четверг, 26 января, сообщает сайт 47news.

По данным издания, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он напугал мужчину, рассказав, что кто-то пытается взломать его счет, и предложил перевести деньги в «безопасное» место. Тогда мужчина позвонил менеджеру своего банка, где он является вип-клиентом, и перевел первые 10 миллионов. На вопрос куда он решил отправить такую сумму, потерпевший сказал, что собирается закупать станки. Так ему посоветовал ответить мошенник.

Всего он совершил четыре денежные операции. И только 25 января решил обратиться в полицию. Правоохранители возбудили дело.