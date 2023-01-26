В КНДР объявили карантин из-за «неизвестной болезни»

NBC News: в Пхеньяне объявили карантин из-за «неизвестной болезни»

Власти КНДР объявили в Пхеньяне карантин из-за «неизвестной болезни». Об этом пишет NBC News.

Американское издание со ссылкой на NK News отмечает, что северокорейские власти при объявлении пятидневного локдауна не упомянули о COVID-19, мотивировав введение карантина резким учащением «случаев рецидивирующего гриппа и других респираторных заболеваний».

В августе прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. Тогда же было объявлено о прекращении действия в республике «крайне чрезвычайной противоэпидемической» системы. В понедельник, 24 января, государственное телевидение КНДР показало документальный фильм об успехах в борьбе с пандемией в стране.