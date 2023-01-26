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02:39, 26 января 2023Мир

Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговорах с Путиным об Украине после начала СВО
Маттиас Варниг

Маттиас Варниг. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным об Украине. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Zeit.

По его словам, он лично встречался с российским лидером после начала специальной военной операции (СВО) и пытался выяснить цели Москвы. В частности, Варнинг интересовался, что делают российские войска у Киева. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной, утверждает глава Nord Stream 2.

В интервью Варнинг также назвал себя токсичным, отметив, что в Германии мало кто хочет общаться с ним., а его счета заблокированы. Он также добавил, что Владимир Путин предложил ему переехать с семьей в Москву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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