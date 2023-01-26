Появился список погибших в аварии с микроавтобусом и фурой на российской трассе

РЕН ТВ опубликовал список погибших в аварии на трассе в Тульской области

Появился список с фамилиями семи человек, погибших в аварии с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и фуры на трассе в Тульской области. Его опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, жертвами аварии на российской трассе стали пассажиры и водитель иномарки. Среди них: 57-летний Пещеров С.В.; 67-летняя Зароченцева Л.В.; 52-летняя Акулинина В.Л.; 57-летняя Лучина Л.А.; 34-летний Золотаренко В.В.; 54-летний Маковецкий И.В.; 49-летняя Петухова Н.Л.

Личности двух пассажиров — мужчины и женщины — еще не удалось установить.

О смертельном ДТП на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань стало известно вечером 25 января. Предварительно удалось установить, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком. В региональном Минздраве сообщили о гибели девяти человек.

