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18:46, 26 января 2023Мир

Призывы сжигать русских детей прозвучали на премьере «Чебурашки» в Германии

В ФРГ на премьере «Чебурашки» проукраинские активисты требовали сжигать русских детей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Полиции и прокуратуре Германии направили письмо с требованием провести расследование из-за действий проукраинских активистов на премьере фильма «Чебурашка». Автором обращения стала Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе.

Причиной обращения в правоохранительные органы стало видео, на котором проукраинские активисты призывают сжигать русских детей во время акции против премьеры «Чебурашки» в Берлине, которая состоялась в кинотеатре Российского дома науки и культуры.

«Пользуясь бездействием немецкой полиции, протестующие выкрикивали агрессивные лозунги и призывали сжигать детей», — сообщили в организации, подчеркнув, что протестная акция была согласована с городскими властями.

В VADAR указали, что подобные действия не только недопустимы с моральной точки зрения, но и являются нарушением законодательства Германии, а именно статей, запрещающих угрозы жизни и здоровью, а также о разжигании межнациональной розни.

«Мы требуем наказать организаторов протестов из числа украинских активистов, чья деятельность противоречит морали и закону. Впредь необходимо проверять их цели и лозунги перед политическими акциями, как это практикуется с другими национальными и политическими группами», — заявил председатель правления VADAR Ульрих Ойме.

В декабре 2022 года VADAR направила властям ФРГ открытое письмо с обвинениями немецкой полиции в преступной халатности. Речь идет о митинге проукраинских активистов, которые пытались запугать русскоговорящих детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома в Берлине.

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Варвара Кошечкина
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