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20:03, 26 января 2023Бывший СССР

Появилось видео работы БМПТ «Терминатор» в лесу под Кременной

В сети опубликовали видео работы российского БМПТ «Терминатор» в лесу под Кременной ЛНР

Видео работы российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в лесу под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) опубликовал Telegram-канал «Развед Дозор».

На кадрах запечатлено, как в сумерках машина выезжает на место ведения огня по дороге, проложенной в лесу, и открывает огонь трассирующими боеприпасами из автопушки по противнику, находящемуся за деревьями.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной Украина использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления всех видов связи.

Василий Мека
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