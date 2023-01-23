В ЛНР заявили о применении Украиной средств РЭБ для подавления связи

Марочко: Украина применяет средства РЭБ для подавления связи в районе Кременной в ЛНР

Украина использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления всех видов связи в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», — сообщил он.

Марочко также рассказал, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ погиб ребенок. По его мнформации, еще четверо взрослых мирных жителей получили ранения: двое мужчин и две женщины.

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут жесткий обстрел центра Кременной. «Жители сообщают, что обстрел ведется чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты», — отметил он. Мирошник также указал, что удары наносятся по центру и по жилым микрорайонам.