Ребенок погиб в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ погиб ребенок

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок 2021 года рождения. Его слова передает РИА Новости.

По информации Марочко, еще четверо взрослых мирных жителей получили ранения: двое мужчин и две женщины. Обстрел произошел 21 января, добавил он.

Ранее командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам ВСУ под Кременной. Стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров. Российские артиллеристы лидируют, поэтому украинские солдаты отходят, не справляясь.