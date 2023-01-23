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07:51, 23 января 2023Россия

Ребенок погиб в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ погиб ребенок

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела Кременной со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок 2021 года рождения. Его слова передает РИА Новости.

По информации Марочко, еще четверо взрослых мирных жителей получили ранения: двое мужчин и две женщины. Обстрел произошел 21 января, добавил он.

Ранее командир одного из батальонов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Аскольд» заявил, что российские артиллеристы противостоят бойцам ВСУ под Кременной. Стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров. Российские артиллеристы лидируют, поэтому украинские солдаты отходят, не справляясь.

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Марина Совина
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