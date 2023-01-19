В ЛНР сообщили о жестком обстреле Кременной

Бывший посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ ведут жесткий обстрел центра Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут жесткий обстрел центра Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил бывший посол республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется чем-то тяжелым. Прилетает раз в одну-две минуты», — заявил он. Мирошник указал, что удары наносятся по центру и по жилым микрорайонам.

15 января Минобороны России отчиталось, что российские ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в районе населенных пунктов Лисичанск и Кременная. Также ПВО сбили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Никольское в Донецкой народной республике и Краснореченское в ЛНР.

16 декабря ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS по селу Лантратовка в ЛНР. Одна из ракет попала по зданию, где жили люди. В результате атаки восемь человек погибли и еще 23 пострадали.