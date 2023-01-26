В Зимбабве задумали построить новую столицу для богатых

Bloomberg: власти Зимбабве ищут инвесторов для строительства новой столицы для богатых

Власти Зимбабве ищут инвесторов, которые будут готовы вложиться в строительство футуристического города Киберсити, который станет новой столицей страны, пишет Bloomberg.

По задумке город будет воздвигнут в 18 километрах от нынешней столицы Хараре. Там будут построены новые здания национального парламента, президентский дворец и штаб-квартира центрального банка страны, а также здание верховного суда, фондовая биржа и другие сооружения. В проекте предусмотрены небоскребы, торговые центры и около 250 роскошных вилл, которые будут по карману только богатым гражданам. Также планируется возвести собственную солнечную электростанцию, так как в Зимбабве ежедневно происходят 19-часовые отключения электроэнергии.

По словам миллиардера-инвестора Шаджи Ул Мулка, вложившего в проект 500 миллионов долларов, около трех десятков вилл уже продано, а строительство футуристического города в целом обойдется в 60 миллиардов долларов. После завершения Киберсити будет напоминать Дубай, уверен инвестор.

В то же время в самом Хараре практически нет качественных дорог, мусор вывозят редко, в пригородах отсутствует водоснабжение, а свет отключают практически постоянно, отмечает агентство. По мнению профессора мировой политики в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне Стивена Чана, с помощью строительства нового города власти Зимбабве пытаются просто закрыть глаза на упадок Хараре. Вместо того чтобы попытаться решить проблемы, чиновники предпочитают просто перенести столицу, «не беспокоя себя видами грязи и нищеты», отмечает Чан.

Критики проекта уверены, что таким образом нынешний президент страны Эммерсон Мнангагва в очередной раз пытается придать импульс развития разрушающейся экономике Зимбабве, пишет Bloomberg. Процентные ставки в стране остаются одними самых высоких в мире, а годовая инфляция составляет 244 процента. Однако Мнангагва продолжает попытки привлечь инвестиции в экономику, хотя на сегодняшний день они в основном остаются тщетными.

На данный момент проект остается лишь на стадии планирования. Часть площади под новый город уже расчищена, но пока на территории стоит лишь один дом с зеленой крышей. По словам Чана, появление такого города в реальности стало бы аномалией в стране, где большинство людей сталкивается с отсутствием или развалом инфраструктуры. Профессор уверен, что Киберсити никогда не будет построен.

