Corriere della Sera: Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Правительство приняло решение направить [Украине]... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки», — сказано в публикации. Отмечается, что также Рим передаст Киеву собранные в Италии по израильскому проекту беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Кроме того, итальянская сторона снабжает украинские войска разведывательной информацией со спутниковых систем.

Ранее стало известно, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи Киеву не будет поставлять на Украину наземные средства и тяжелую артиллерию, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. «Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством. Об этом я читал в газетах, но в декрете, который мы составляем, ничего подобного нет», — добавил Крозетто, отметив, что помощь Киеву никогда не превзойдет оборонные возможности Италии.