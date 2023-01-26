Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 26 января 2023Мир

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки

Corriere della Sera: Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки

Фото: Leah Millis / Reuters

Италия поставит Украине беспилотники израильской разработки и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Правительство приняло решение направить [Украине]... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки», — сказано в публикации. Отмечается, что также Рим передаст Киеву собранные в Италии по израильскому проекту беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Кроме того, итальянская сторона снабжает украинские войска разведывательной информацией со спутниковых систем.

Ранее стало известно, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи Киеву не будет поставлять на Украину наземные средства и тяжелую артиллерию, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. «Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством. Об этом я читал в газетах, но в декрете, который мы составляем, ничего подобного нет», — добавил Крозетто, отметив, что помощь Киеву никогда не превзойдет оборонные возможности Италии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
В Подмосковье откроется магазин с кроссовками Reebok
Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем
Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана
США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций
Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.