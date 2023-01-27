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01:34, 27 января 2023Силовые структуры

Россиянку оштрафовали из-за сообщения в родительском чате

«Известия»: суд в Петербурге оштрафовал мать на ₽5 тыс. за оскорбление в родительском чате

Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Суд приговорил молодую мать к штрафу за оскорбление знакомой в родительском чате. Ее обязали выплатить пострадавшей пять тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Поводом для разбирательства стал конфликт между женщинами, чьи дети ходят в один детсад. Летом, Александра встретила у входа знакомую и поздоровалась, а та ей не ответила. Женщина в голосовом сообщении пожаловалась на это своей подруге Наталье, ребенок которой также ходит в этот садик. Александра записала голосовое сообщение, в котором назвала обидчицу «невоспитанной бомжихой».

В октябре Александру пригласили в родительский чат детсада. Внезапно выяснилось, что туда попало то самое «голосовое», которое кому-то переслала Наталья. Оскорбленная родительница подала на Александру в суд. В результате было принято решение, что сообщение оскорбило честь и достоинство потерпевшей и вообще противоречит нормам морали.

Женщину обязали выплатить штраф в соответствии со статьей 5.61 КоАП («Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме»).

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина похудела после того, как ее обозвала незнакомка. В 2021 году, когда вес женщины превышал 177 килограммов, она столкнулась с незнакомкой, которая назвала ее жирной и унизила перед детьми и друзьями. Обидные слова заставили ее принять твердое решение точно сбросить лишний вес и изменить свою жизнь.

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Марина Совина
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