Кадыров прокомментировал очередное сожжение Корана в Европе

Глава Чечни Кадыров назвал новое сожжение Корана разжиганием религиозной вражды в Европе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал очередную акцию с сожжением Корана, которую основатель датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел в Копенгагене. По его мнению, глумление над Кораном в Европе является намеренным разжиганием религиозной вражды.

«В Копенгагене снова сожгли священный Коран. Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно», — заявил Кадыров, отметив, что таким образом мусульман вынуждают защищать священное Писание любой ценой, после чего собираются обвинить их в преступлении.

Он указал на то, что раз подобные акции контролирует полиция, значит, они были разрешены правительствами стран, в которых они проходили. По словам Кадырова, для участников таких акций вряд ли есть что-то святое.

Ранее Палудан рассказал о проведении акции с сожжением экземпляра Корана у здания посольства Турции в столице Дании. Политик подчеркнул, что таким образом он пытается показать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что его вмешательство в дела свободы слова в Дании и Швеции неприемлемо.