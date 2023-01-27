Полиция показала на видео поливавшего из шланга платформу метро россиянина

Полиция задержала россиянина, полившего из пожарного шланга платформу и поезд в метро

Полиция показала на видео россиянина, который размотал пожарный шланг на одной из станций московского метро и принялся поливать платформу. Ролик в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как пошатывающийся мужчина вскрывает предназначенный для экстренных случаев шкаф, извлекает шланг и начинает поливать платформу, в какой-то момент под струю попадает и прибывший на станцию электропоезд, который он помыл вслед за платформой.

Вскоре после случившегося хулигана задержали, он не смог объяснить полицейским причину своего поступка.