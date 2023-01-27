Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 27 января 2023Силовые структуры

Полиция показала на видео поливавшего из шланга платформу метро россиянина

Полиция задержала россиянина, полившего из пожарного шланга платформу и поезд в метро

Полиция показала на видео россиянина, который размотал пожарный шланг на одной из станций московского метро и принялся поливать платформу. Ролик в пятницу, 27 января, в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как пошатывающийся мужчина вскрывает предназначенный для экстренных случаев шкаф, извлекает шланг и начинает поливать платформу, в какой-то момент под струю попадает и прибывший на станцию электропоезд, который он помыл вслед за платформой.

Вскоре после случившегося хулигана задержали, он не смог объяснить полицейским причину своего поступка.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Появились подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
Стало известно о потерях подкреплений ВСУ на подступах к Артемовску
Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.