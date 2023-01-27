«Мосволонтер» открыл новые онлайн-курсы

В Москве открылись бесплатные онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству

В Москве открылись первые бесплатные онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству. Присоединиться к обучению можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в разделе «Развитие компетенций». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые курсы по экологическому и культурному волонтерству отвечают современным запросам москвичей и города. Кроме того, благодаря их дистанционному формату они делают добровольчество еще более доступным. Онлайн-программы позволяют повышать уровень знаний в сфере волонтерства и становиться участниками столичных проектов. До конца 2023 года мы планируем организовать онлайн-обучение по другим направлениям добровольчества», — рассказал Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер».

На онлайн-курсах москвичи получат основные знания об экологическом и культурном направлениях добровольчества, выяснят, где применить их на практике, как открыть культурный волонтерский центр и получить поддержку социально полезных проектов. Кроме этого, видеоуроки будут интересны организаторам волонтерской деятельности, представителям образовательных и некоммерческих учреждений, которые развивают добровольческое движение.

Чтобы начать любой из курсов, надо заполнить анкету, получить логин и пароль для авторизации. Видеоуроки и задания открываются сразу после регистрации.

Онлайн-обучение проходит в удобном гибком формате: участники самостоятельно выбирают скорость и периодичность прохождения уроков. Повторить изученный материал можно в любое время. Задания после каждого блока помогают закрепить знания.

Каждый курс состоит из пяти тем. Каждый следующий блок открывается после успешного прохождения заданий предыдущего раздела. По итогам обучения участникам будет доступен электронный сертификат о получении дополнительных компетенций.

На экологическом курсе речь пойдет о том, как позаботиться о природе в современном мегаполисе и какие основные возможности доступны волонтерам-экологам в городе. Есть блоки, посвященные раздельному сбору отходов и принципам осознанного потребления. Слушатели узнают, как сформировать экологичные привычки, беречь природные ресурсы. Они также научатся грамотно разделять отходы, сокращать чрезмерное использование пластика в повседневной жизни.

Спикеры расскажут, какие виды природных территорий существуют и как присоединиться к созданию экологических троп — маршрутов, которые знакомят жителей с уникальными заповедными уголками на территории разных природных объектов столицы.

Москвичи узнают, как начать заниматься экопросвещением. Те, кто хотел бы вести экоблог, смогут найти первые идеи для видео и текстов, например, как креативно подарить вторую жизнь старой футболке или толстовке либо каким образом ежедневно вводить экопривычки в свою жизнь.

Экспертами курса выступят представители экоцентров, благотворительных фондов и общественных организаций в сфере экологии.

Участники курса по культурному волонтерству узнают, как добровольцы развивают туризм, сохраняют культурное наследие и заботятся о городе, — например, как без специального образования можно помочь в реставрации объектов исторического, художественного и общественного значения, а также провести экскурсию.

Кроме того, курс познакомит слушателей с ценностями волонтеров культуры, видами объектов культурного наследия и программами поощрения. Москвичи узнают о систематизации архивной информации и артефактов, ремонте книг, учете музейных и библиотечных фондов, о том, как заниматься переводом брошюр и указателей.

Эксперты расскажут, как присоединиться к созданию новых туристических маршрутов, помочь в сопровождении экскурсионных групп из других регионов и создать собственные проекты по развитию городских пространств.

Кроме этого, участники получат инструкцию по организации волонтерского центра в сфере культуры. После его открытия можно будет проводить культурные мероприятия, самостоятельно привлекать добровольцев, создавать добрые инициативы для города.

В качестве спикеров выступят представители добровольческих организаций в сфере культуры, городских учреждений, выставок и музеев.

Забота об окружающей среде и сохранение культурного наследия — важные темы для городской среды любого мегаполиса. Жители столицы поддерживают развитие экологического и культурного направлений волонтерства.

Узнать больше о программах развития компетенций для волонтеров и интересных событиях в культурном и экологическом направлении добровольчества можно на сайте «Мосволонтера» или его странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм-канале.

