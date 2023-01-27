Двое братьев зарубили россиянку и ее сына топором и получили сроки

На Алтае братьев, зарубивших топором мать и ребенка в 2003 году, осудили на 17 и 15 лет

В Алтайском крае двоих братьев признали виновными в разбое и убийстве 50-летней предпринимательницы и ее 13-летнего сына в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Чеснокова.

41-летнего мужчину приговорили к 15 годам колонии, а его младшего брата — к 17. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в октябре 2003 года сообщники решили похитить деньги и ценности из дома владелицы магазина в Панкрушинском районе. Зная, что женщина живет одна с ребенком, мужчины вооружились топорами, выбили стекло в окне в зале и проникли в дом. На глазах у мальчика старший из братьев зарубил топором его мать, а затем младший фигурант ударил топором по голове самого ребенка. Тот скончался на месте. После этого подельники вынесли из дома вещи и деньги на сумму более 14 тысяч рублей.

В течение 18 лет преступление оставалось нераскрытым. В марте 2021 года в полицию обратился старший брат и написал явку с повинной, объяснив это угрызениями совести. Младший брат сначала тоже признал вину, однако потом сказал следователям, что родственник его оговорил.