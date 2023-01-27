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08:28, 27 января 2023Мир

ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Комиссар ООН Гранди призвал Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европа должна подготовиться к приему новой волны беженцев с Украины. К этому страны Европейского союза (ЕС) призвал Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, его слова передает Spiegel.

«Каждая эскалация войны означает риск появления новых потоков беженцев», — высказался комиссар. Он отметил, что российская армия усиливает военное давление на восточном направлении. По словам Гранди, укрыться в безопасности — это естественное желание людей в ситуации усиления боевых действий.

Ранее постпред генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение ряда стран Запада поставить Киеву танки, заявил, что события, которые в настоящее время происходят вокруг Украины, не ведут к миру, который хотела бы наблюдать организация. Он подчеркнул, что ООН хочет видеть на Украине справедливый мир.

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Виктория Кондратьева
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