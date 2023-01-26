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21:25, 26 января 2023Мир

В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки

Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что поставки танков Украине не ведут к миру

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

События, которые в настоящее время происходят вокруг Украины, не ведут к миру, который хотела бы наблюдать ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя решение ряда стран Запада поставить Киеву танки. Его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что ООН хочет видеть на Украине справедливый мир в соответствии с уставом организации. «Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — указал он.

Дюжаррик также отметил, что ООН не будет комментировать каждую новую поставку оружия Украине.

Ранее стало известно, что Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2. В свою очередь, США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams, а Великобритания в ближайшее время поставит Украине 14 танков Challenger 2.

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Марина Совина
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