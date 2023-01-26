Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2

Министр обороны Канады Ананд заявила о решении передать Украине четыре танка Leopard 2

Оттава решила предоставить Киеву несколько немецких танков Leopard 2, заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Ее слова приводит ТАСС.

«Канада передаст четыре танка Leopard 2. Они дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности», — сказала глава ведомства.

По ее мнению, эта военная техника в сочетании со взносами союзников и партнеров поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Она также отметила, что танки будут переданы в ближайшие недели, а их количество может возрасти при согласовании с союзниками.

Ранее сообщалось, какую версию танков Leopard 2 Канада может направить Украине. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны.