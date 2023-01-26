Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 26 января 2023Мир

В Канаде допустили поставку Украине танков Leopard

CBC News: Канада рассматривает возможность поставить Украине до пяти танков Leopard 2

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Власти Канады рассматривают возможность предоставления Украине четырех или пяти танков Leopard 2. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News.

По словам высокопоставленного источника, Канада может поставить Киеву боевые машины версии A4 — самой старой из имеющихся на вооружении у страны. Собеседник телеканала подчеркнул, что никакого решения по данному вопросу принято не было. В то же время он допустил, что правительство может сделать соответствующее объявление уже в четверг, 26 января.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский начал просить у НАТО истребители
Американский полковник рассказал о проблемах Abrams
Предложен новый тип космического двигателя Холла
В Роспотребнадзоре перечислили критерии выбора мороженого
Путин порассуждал о политических элитах Европы
Рогозин рассказал о способности робота «Маркер» поражать танки Abrams и Leopard
44-летняя Николь Шерзингер поделилась фото в платье с глубоким декольте
Cамозанятых научили отстаивать право на выплаты по уходу за пожилыми
В Канаде допустили поставку Украине танков Leopard
Взрыв украинской БМП на своей же мине сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.