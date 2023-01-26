В Канаде допустили поставку Украине танков Leopard

CBC News: Канада рассматривает возможность поставить Украине до пяти танков Leopard 2

Власти Канады рассматривают возможность предоставления Украине четырех или пяти танков Leopard 2. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News.

По словам высокопоставленного источника, Канада может поставить Киеву боевые машины версии A4 — самой старой из имеющихся на вооружении у страны. Собеседник телеканала подчеркнул, что никакого решения по данному вопросу принято не было. В то же время он допустил, что правительство может сделать соответствующее объявление уже в четверг, 26 января.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.