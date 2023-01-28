Россиянам назвали дневную норму кофе

Врач-генетик Резник призвал россиян пить не более трех чашек кофе в день

Врач-генетик клиник «Атлас» Александр Резник заявил, что допустимое количество чашек кофе в день во многом определяется генетикой. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Резник назвал дневную норму кофе и призвал россиян употреблять не более 400 миллиграммов кофеина — это две-три чашки. Объем напитка зависит от его вида и качества: например, сто миллилитров качественного эспрессо содержит 210 миллиграммов кофеина. При этом в растворимом напитке содержание этого вещества в семь раз меньше — 30 миллиграммов.

«При этом важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кофестол и кахвеол, которые повышают уровень "плохого" холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фильтрованный кофе при соблюдении нормы для организма полезен», — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что при подсчете числа кофеина следует учитывать чай, какао и шоколад из какао-бобов, поскольку в них также содержится кофеин.

Ранее диетолог Дарья Русакова назвала опасность злоупотребления кофе. По ее мнению, злоупотребление напитком может способствовать набору лишнего веса.