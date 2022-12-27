Диетолог назвала опасность злоупотребления кофе

Диетолог Русакова: злоупотребление кофе может способствовать набору лишнего веса

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала опасность злоупотребления кофе. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, что чрезмерное потребление этого напитка может привести к перевозбуждению нервной системы, нарушению сна и набору веса. Она подчеркнула, что кофеин обладает возбуждающим действием и стимулирует нервную систему.

«Естественно, человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки, для энергии требуется больше пищи», — сказала она. Русакова посоветовала употреблять в день не более 2-3 чашек кофе.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак назвали правила идеального ужина для похудения. Они посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять.