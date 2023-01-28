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15:43, 28 января 2023Россия

В ДНР зафиксировали 20 попыток украинских диверсантов проникнуть в Мариуполь

Таможенники ДНР зафиксировали 20 попыток украинских диверсантов проникнуть в Мариуполь

Фото: Shutterstock

Сотрудники таможни Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали и предотвратили более 20 попыток украинских диверсионных групп проникнуть в Мариуполь за последние шесть месяцев. Об этом сообщил командир сводной роты Донецкой таможни Южного таможенного управления подполковник Юрий Мигович, передает ТАСС.

«За последнее время, если не ошибаюсь, 22 рапорта по этому поводу (попытки проникновения диверсантов — прим. «Ленты.ру»). Это не только проникновение гражданских лиц. Это проникновение автомобилей с гражданскими лицами, группой в количестве двух-трех-пяти человек», — рассказал он, добавив, что говорит о примерно шести последних месяцах.

Как утверждает Мигович, диверсионные группы, как правило, пытались попасть в Мариуполь, чтобы завезти взрывчатку, оружие, боеприпасы и всевозможную литературу. Он отметил, что таможенники остались в Мариуполе после взятия его под контроль российскими силами: «Мы выполняли охрану, оборону всего побережья». По словам командира роты, задача его подразделения — не допустить работу «спящих ячеек», проникновения диверсионных групп, а также пропаганды.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Беа Ходжес заявил, что ВСУ будут использовать западные танки для наступления на Мариуполь и Мелитополь.

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Кристина Есикова
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