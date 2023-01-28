Депутат прокомментировала данные о публикации карты Закарпатья с флагом Венгрии

Депутат Петеи опровергла данные о публикации ею карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о публикации ею карты региона, половина которой была в цветах флага Венгрии. Она опровергла эти данные, заявив, что ничего подобного на своих страницах в соцсетях не размещала, сообщает РБК.

«Пророссийский депутат Виктор Балога сегодня показал, что является маргиналом, потерявшим чувство реальности. Фейк, создавший и распространивший обо мне этот русский манкурт про якобы образ Закарпатья в соцсетях в виде венгерского флага, только демонстрирует его ксенофобскую и сексистскую сущность», — написала Петеи в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что депутат облсовета разместила на своей странице в соцсети фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, а затем удалила данную публикацию.