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20:31, 28 января 2023Бывший СССР

Депутат прокомментировала данные о публикации карты Закарпатья с флагом Венгрии

Депутат Петеи опровергла данные о публикации ею карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

Фото: Shutterstock

Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о публикации ею карты региона, половина которой была в цветах флага Венгрии. Она опровергла эти данные, заявив, что ничего подобного на своих страницах в соцсетях не размещала, сообщает РБК.

«Пророссийский депутат Виктор Балога сегодня показал, что является маргиналом, потерявшим чувство реальности. Фейк, создавший и распространивший обо мне этот русский манкурт про якобы образ Закарпатья в соцсетях в виде венгерского флага, только демонстрирует его ксенофобскую и сексистскую сущность», — написала Петеи в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что депутат облсовета разместила на своей странице в соцсети фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага, а затем удалила данную публикацию.

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Варвара Кошечкина
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