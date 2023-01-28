Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 28 января 2023Бывший СССР

Депутат опубликовал карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии

Депутат Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии

Фото: Shutterstock

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой была в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС («Партия венгров Украины» — прим. «Ленты.ру») Юдита Петеи на своей странице (...) разместила фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага», — сказано в сообщении.

Уточняется, что депутат облсовета позже удалила публикацию в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как отмечается, ранее она также сообщала о притеснениях этнических венгров в Закарпатской области.

Ранее стало известно, что власти Украины проводят в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ФРГ выросло недовольство политикой главы МИД после ее слов о «войне с Россией»
Депутат опубликовал карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии
Трое россиян предстанут перед судом по делу об избиении и утоплении женщины
Голосование на президентских выборах завершилось в Чехии
Канье Уэст выбросил телефон женщины после попытки заснять его
Мясников развеял миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день
В Полтавской области снесут памятник Пушкину
Гражданин Украины погиб в результате теракта в Иерусалиме
В российском регионе на льду реки нашли тело мужчины в обгоревшей одежде
Момент жестокого избиения мужа Нэнси Пелоси попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.