Депутат Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту региона, половина которой была в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС («Партия венгров Украины» — прим. «Ленты.ру») Юдита Петеи на своей странице (...) разместила фото карты Закарпатской области, половина которой закрашена в цвета венгерского флага», — сказано в сообщении.

Уточняется, что депутат облсовета позже удалила публикацию в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Как отмечается, ранее она также сообщала о притеснениях этнических венгров в Закарпатской области.

Ранее стало известно, что власти Украины проводят в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.