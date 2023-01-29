В Госдуме оценили заявления НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией

Депутат Морозов: готовность НАТО к конфронтации с Россией тащит мир в ядерный коллапс

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов оценил заявления НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией. В беседе с РИА Новости он заявил, что подобные высказывания тащат мир в ядерный коллапс, а Москва никогда не стремилась к конфронтации с альянсом.

«В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине. И должны принимать: ядерный конфликт не предполагает избирательности», — высказался парламентарий.

Морозов также назвал слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией чудовищными. Депутат напомнил, что Москва никогда не ставила перед собой цель конфронтации с альянсом и всячески способствовала снижению военного напряжения. «Ответом нашим должно стать наращивание военного давления на Украине. Всякий шаг вперед отодвигает войну с НАТО. Назад — приближает», — заключил политик.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP заявил, что Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также отметил, что после начала спецоперации России на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.