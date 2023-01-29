Иран начал расследование атаки израильских беспилотников

Tasnim: Иран начал расследование обстоятельств атаки БПЛА Израиля

Власти Исламской Республики Иран начали расследовать обстоятельства атаки беспилотных летательных средств (БПЛА) Израиля по объектам иранского Минобороны. Об этом пишет агенство Tasnim.

«Расследование причин взрывов стоит на повестке дня. Результаты будут объявлены в самое ближайшее время», — заявил мэр Исфахана Али Гасемзаде.

В ночь на 29 января израильские БПЛА атаковали склад завода боеприпасов в иранском Исфахане, а также заводы по производству иранских беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6. Согласно официальной позиции Киева, Иран поставляет их России.