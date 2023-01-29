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08:27, 29 января 2023Бывший СССР

Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок

Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью подлодок ФРГ класса HDW 212A
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок класса HDW 212A. Об этом он написал в своем Twitter.

Мельник назвал свое предложение креативной идеей, отметив, что оно может вызвать недовольство некоторых людей. Он отметил, что Германия «производит одну из лучших в мире» подводных лодок класса HDW 212A, а на вооружении у Бундесвера есть шесть таких субмарин. «Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря», — написал он.

Ранее Андрей Мельник потребовал у НАТО истребители и подводные лодки. Он заявил, что Запад имеет все возможности, чтобы дать Киеву современное вооружение без потерь для собственной безопасности.

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Марина Совина
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