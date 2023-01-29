Американский офицер обвинил НАТО в имитации военной помощи Украине

Офицер разведки США в отставке Риттер считает, что НАТО имитирует военную помощь Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что НАТО имитирует военную помощь Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский офицер думает, что Запад намеренно растягивает поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как хочет создать видимость поддержки киевских властей. Риттер отмечает, что НАТО и их союзники сильно разобщены. «Есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. Другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — заявляет он. Однако все они не верят в победу Украины.

Доказательством своих слов он называет тот факт, что западные страны не поставляют технику в том количестве, которое необходимо для победы украинской армии. Так, например, количество танков, которое собираются передать ВСУ, не составляет и половины того, сколько запросил генерал ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года.

Военный обращает внимание, что все поставки реализуются по графику. А это означает, что обещанное вооружение даже не будет передано в полной мере. «Все это гарантирует поражение Украины», — утверждает Риттер.

В завершение, офицер добавляет, что все поставки нужны для создания политического имиджа и возможности в итоге обвинить Владимира Зеленского в поражении.