Врач назвал лучшее время суток для идеального секса

Сексолог Кульгавчук: выбор времени для занятий сексом является индивидуальным вопросом

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал идеальное время суток для секса, чтобы он не был трудным и скучным. Своим мнением на данную тему он поделился в эфире «Радио Sputnik».

Кульгавчук рассказал, что это индивидуальный вопрос, на который влияют многие факторы: темперамент, возраст, жилищные условия и другие.

Так, например, человек за день сделал множество дел и к вечеру устал. Ему не хочется заниматься интимом, но если половой акт происходит, то уставший партнер, скорее всего, не сможет расслабиться и будет думать о работе и остальных заботах. В таком случае сексуальные реакции будут притупляться. В сексе будет меньше прелюдии, желания, а дофаминовая система станет работать хуже. В таком случае интим станет неинтересен и труден, а вскоре совсем пропадет из жизни партнеров.

Но и не для каждого человека утренний секс может быть желанным. Ведь есть вероятность, что партнер хочет поспать. В таком случае лучше заниматься любовью в выходные дни, после вкусного завтрака и крепкого сна. Например, можно сходить в душ и после «просто полежать» в кровати с возлюбленным, предлагает врач. Такие спонтанные половые акты станут полезной привычкой и будут происходить и в будние дни. «Незатухающие рефлексы помогают быть более легкими на подъем», — отмечает Кульгавчук.

Сексолог рассказал и о гормональных особенностях партнеров после интима. Так, большинство мужчин предпочитают после оргазма спокойно полежать, а у девушек появляются силы и энергия. Все это из-за того, что у мужчин наступает фаза защитного торможения, и ему нужно восстановиться для последующих половых актов.