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16:44, 30 января 2023Мир

Президент Хорватии усомнился в возможности Украины «вернуть» Крым

Президент Хорватии Миланович: Крым больше никогда не будет украинским
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Общественности не стоит проводить параллели между действиями Сербии на Балканах и действиями России на Украине, поскольку Косово «отняли» у Сербии без воли государства, считает президент Хорватии Зоран Миланович. Цитату приводит РИА Новости.

«Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косова, которую я лично поддерживаю, ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии», — подчеркнул политик. По его мнению, возможность повторения таких событий была лишь вопросом времени.

В связи с этим Миланович усомнился в возможности Украины «вернуть» Крым, вошедший в состав России в 2014 году.

Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев, против Москвы введен ряд санкций в связи с этими событиями. Президент России Владимир Путин при этом уверен, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Виктория Кондратьева
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