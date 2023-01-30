Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на патриотические песни

Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на конкурс и базу патриотических песен

Музыкант Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни «Родники». Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Президентский фонд культурных инициатив выделил средства на онлайн-базу патриотических композиций и конкурс, по итогам которого состоится гала-концерт на Ставрополье.

Отмечается, что каталог треков уже сформирован. В топе этой недели оказалась «Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии», написанная автором Орисом Орисом. Лирические герои песни «сливались с шайками шпаны» и «искали истину в вине», но после службы в армии осознали, что «нигде так не нужны, как Родине бесценной».

В ноябре 2022 года Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники». «Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — сказал Газманов. Он отметил, что жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке.