Невролог рассказала об опасных последствиях гриппа

Врач Чудинская заявила о повышенном риске развития заболеваний мозга при заражении гриппом

Врач-невролог АО «Медицина», член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская прокомментировала исследование американских ученых, которые утверждали, что заражение рядом инфекций, в частности гриппом, повышает вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как заявила Чудинская, выявленная связь может быть обусловлена тем, что люди с ослабленной иммунной системой изначально более подвержены развитию деменции и других нейродегенеративных заболеваний, отметила невролог. Помимо этого, они тяжелее переносят вирусные инфекции.

Невролог рассказала, что в данном случае осложнения от инфекций не становятся причиной развития болезней мозга. Однако чтобы снизить риски опасных последствий при инфекциях, Чудинская порекомендовала побольше отдыхать в период болезни и не пытаться переносить ее на ногах.

Ранее инфекционист Георгий Сапронов перечислил опасные осложнения при гриппе — из-за гриппа возникают аутоиммунные поражения и серьезные осложнения на сердце, подчеркнул Сапронов. Он объяснил, что грипп поражает сердечную мышцу, однако заболевшие не всегда замечают это. У них появляются одышка и слабость.