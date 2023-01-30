Россиянам назвали одну из главных уловок мошенников

Эксперты по кибербезопасности PRO32 назвали страх одним из главных инструментов мошенников

Киберпреступники нередко запугивают своих потенциальных жертв, чтобы те лишались возможности мыслить рационально, принимали импульсивные решения и совершали необдуманные поступки, и используют страх как один из главных инструментов. О том, как россиянам вести себя в сети, чтобы не попасться на эти уловки, и как бороться с этой эмоцией, «Ленте.ру» рассказали эксперты по информационной безопасности PRO32 и психолог Анастасия Ивкина.

Как правильно общаться по телефону с мошенниками?

Как отметили специалисты PRO32, если звонок касается финансов, то стоит отложить разговор, если нет возможности сосредоточиться. Кроме того, стоить проверить в поисковике номер, с которого звонил тот, кто представился сотрудником банка. Кроме того, специалисты напомнили, что настоящие сотрудники банков, в отличие от мошенников, никогда не просят клиентов перечислить деньги на неизвестные счета.

В телефонном разговоре с незнакомцами также ни в коем случае нельзя называть личную информацию, в том числе паспортные данные, номера карт, имена родственников. «Например, если поступил звонок из медицинского центра, где вы действительно были, с просьбой продиктовать ваши данные — не делитесь информацией, попросите связаться с вами по электронной почте, которая точно есть в регистратуре», — отметили они.

В случае, когда стало понятно, что на другом конце провода мошенник, нужно просто бросить трубку и заблокировать его. Нельзя разыгрывать злоумышленника, потому что он может обидеться и начать мстить: запустить смс-бомбер на номер телефона, передать его другим мошенникам, предостерегли эксперты.

Как общаться с мошенниками в интернете?

В PRO32 рекомендуют следить за конфиденциальностью персональных данных и стараться предоставлять как можно меньше подобной информации сторонним сайтам. Специалисты заверяют, что это уменьшит риск встречи с мошенниками, а также снизит количество ненужной рекламы. Кроме того, они посоветовали завести отдельные номер телефона и электронную почту для аккаунтов на сайтах различных магазинов.

Если вы поняли, что вам написал злоумышленник — заблокируйте его и обязательно жалуйтесь на этот контакт в поддержку социальной сети, мессенджера или почтового домена. Так его быстрее заблокируют. Если к данным получил доступ вымогатель, заблокировал их и угрожает выдать дешифратор только за выкуп, никогда не соглашайтесь. Тяните время и ищите в открытых источниках способы самостоятельно дешифровать данные. Часто хакеры пользуются уже известными инструментами, противодействие которым можно найти в интернете. Эксперты по кибербезопасности PRO32

Как справиться со страхом стать жертвой мошенников?

По словам Ивкиной, чтобы не стать жертвой мошенников, которые пытаются вызвать у собеседников страх, нужно научиться справляться с этой эмоцией. В первую очередь для этого она порекомендовала отложить принятие решения. «Вместо того чтобы сразу переводить деньги, передавать данные, соглашаться на условия шантажиста, — отложите решение. Вспомните, что это страх заставляет нас быть импульсивными», — посоветовала она.

Когда вы боитесь и хотите срочно принять решение — остановите себя и поборите страх на телесном уровне. У организма есть три реакции на стресс: бить, замереть или бежать. Когда вы боитесь, попробуйте отметить, какая реакция сейчас в вас преобладает. Если реакция «бить» — можно растягивать полотенце или бить подушку. Если «замереть» — закройте глаза, сожмите кулаки и представьте, что вы находитесь в максимально безопасном месте. Если «бежать» — пройдитесь по квартире или выйдите на свежий воздух. Эти действия «сообщают» организму, что его потребность удовлетворена, вы среагировали на стресс так, как сейчас нужно вашему телу. Это помогает справиться со страхом. Анастасия Ивкина психолог

Тем, у кого мошенники во время разговора пытаются вызвать страх, Ивкина порекомендовала отделить свою эмоцию от чужой. «Подумайте, боялись ли вы какого-то события до того, как вам о нем рассказали? Сколько в эмоции ваших личных чувств? Не пытается ли кто-то манипулировать вами?» — посоветовала она.

Если же страх возникает из-за недостатка фактов, то нужно постараться помочь мышлению взять верх над эмоциями, считает психолог. «Когда вы боитесь, перед принятием решения нагрузите себя фактами: спросите второе мнение, прочитайте новости в интернете, позвоните на горячую линию банка. Знания помогут заземлиться и не принимать импульсивных решений», — рекомендует эксперт.

Что такое страх и как мошенники его используют?

По словам специалистов, страх с точки зрения физиологии и психологии — это защитный механизм. Его роль — показать, что есть угроза, на которую нужно отреагировать. Человек, испытывающий страх, часто принимает импульсивное решение, и только потом думает, было ли оно хорошим. Этим инструментом активно пользуют телефонные мошенники и киберпреступники.

Например, когда человеку звонят якобы из банка и говорят, что на него пытаются взять кредит. Жертва в страхе передает свои данные собеседнику, который представляется сотрудником службы безопасности. Только потом, анализируя ситуацию, человек понимает, что на самом деле все это время общался с мошенниками. Кроме того, злоумышленники нередко апеллируют к страху, когда похищают чужие личные данные и шантажируют жертву тем, что опубликуют их в открытом доступе.

Один из распространенных трюков интернет-мошенников — заставить жертву поверить, что на принятие решения (о покупке, переводе предоплаты, сообщении своих реквизитов) отведено ограниченное время. «Успейте купить сейчас, до конца акции остался один час» — типичное сообщение на фишинговой странице. Пытаясь совершить выгодную покупку, пользователи торопятся и не успевают обдумать свои действия.

Для кого киберпреступники опаснее всего?

Чаще всего киберпреступники не ищут конкретных жертв, а приобретают уже готовые базы персональных данных. Они могут состоять из оказавшейся в открытом доступе информации о клиентах банка, онлайн-магазина или других организации. Иногда такие базы составляют из открытых источников или ранее украденных баз.

По данным экспертов, наиболее уязвимые группы — пенсионеры и дети, поскольку они плохо подкованы технически и часто не готовы к давлению. Однако нередко киберпреступники выбирают в качестве целей и людей среднего возраста с хорошим образованием и достатком. В этом случае злоумышленники делают ставку на то, что в случае успешного обмана смогут сразу получить большую сумму денег. Жертвой мошенников может стать любой человек, который пренебрегает правилами кибербезопасности или не умеет справляться со страхом.