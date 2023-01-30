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23:35, 30 января 2023Мир

Нидерланды согласились рассмотреть запрос на поставки истребителей Киеву

Премьер Нидерландов Рютте заявил о готовности рассмотреть запрос на поставки F-16 Украине
Эммануэль Макрон и Марк Рютте

Эммануэль Макрон и Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что страна готова рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Рютте подчеркнул, что Киев пока не отправлял запрос о поставках F-16. Однако он заявил о готовности Нидерландов рассмотреть его. «Но если это случится, это будет важным этапом. Но мы рассмотрим его и проконсультируемся с нашими союзниками», — подчеркнул политик.

Накануне глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей Киеву. По его мнению, этот шаг поможет «более эффективно защищать Украину против атак россиян». Хойсген уточнил, что речь идет об американских истребителях F-16 или истребителях советской разработки из запасов ГДР.

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Марина Совина
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