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23:03, 29 января 2023Мир

Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину

Глава Мюнхенской конференции Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ARD выступил за отправку истребителей на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Хойсген заявил, что это поможет «более эффективно защищать Украину против атак россиян». Он добавил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР.

По словам Хойсгена, согласно международному праву иностранные силы могут поставлять Киеву оружие, в том числе боевые танки и боевые самолеты.

Ранее в Белом доме рассказали о сроках поставки танков Украине. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что этот процесс займет месяцы.

Президент США Джо Байден решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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