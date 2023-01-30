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11:46, 30 января 2023Силовые структуры

Полиция задержала безработного россиянина за призывы к свержению власти

Под Рязанью спецназ задержал оппозиционера, призывавшего к силовому свержению власти

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Рязанской области спецназ полиции задержал 36-летнего безработного мужчину за призывы к свержению власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, оппозиционер, боясь задержания из-за деятельности в соцсетях, в течение нескольких месяцев не выходил из квартиры и не выносил мусор. В результате его жилище стало напоминать помойку — на полу валялось много пустых бутылок и упаковок от еды. Известно, что мужчина был сторонником Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В отношении него возбудили дело о призывах к терроризму. Ему грозит наказание от штрафа до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчину осудили на три года условно за призывы в сети к расправе над силовиками.

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Елизавета Новикова
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