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09:07, 30 января 2023Силовые структуры

Российского топ-менеджера обвинили в попытке хищения 50 миллионов рублей

«Ъ»: экс-замглавы пытался похитить у «ЯШЗ Авиа» 50 млн рублей под видом золотого парашюта

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ярославле следователь МВД предъявил обвинение в попытке хищения 50 миллионов рублей под видом выплаты «золотого парашюта» бывшему топ-менеджеру предприятия «ЯШЗ Авиа» Кириллу Васильеву и его жене Жанете Стумбрайте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предприятие, ставшее потерпевшим по делу, является крупнейшим российским разработчиком и производителем авиационных шин для самолетов, вертолетов и наземной спецтехники Минобороны, ФСБ и Росгвардии.

По версии следствия, в 2020 году фигуранты дела планировали похитить средства «ЯШЗ Авиа», оформив выплаты по фиктивному трудовому договору. Васильев занимал должность заместителя управляющего директора, благодаря чему знал особенности документооборота на предприятии, а также был в доверительных отношениях с главой предприятия. Васильев фиктивно устроил свою супругу, без высшего образования, имевшую специальность портнихи. Ей же и предназначался «золотой парашют».

Афера вскрылась, когда Жанета Стумбрайте обратилась в суд с иском о выплате ей денег, однако получила отказ из-за недоказанности трудовых отношений с предприятием. Васильева и его жену обвинили в покушении на мошенничество.

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Любовь Ширижик
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