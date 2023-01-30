Отказ России от консультаций по промыслу с Японией объяснили

Депутат Журова связала отказ от консультаций по промыслу с Японией с интересами России

Отказ от консультаций с Японией по промыслу в российской экономической зоне связан с попыткой защитить интересы России. Так решение Москвы в разговоре с «Лентой.ру» объяснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также отреагировала на критику Токио.

Реакция на критику Японии

Главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал неприемлемыми действия России, сообщает РИА Новости. Он призвал Москву как можно скорее согласовать межправительственные консультации, чтобы в ближайшее время начать промысел. По мнению Светланы Журовой, Россия действует так из-за критики.

«У них есть свое мнение по Украине, они его высказывают. Понятно, что, если сейчас у нашей страны есть какие-то рычаги, чтобы получать в том числе больше экономических партнеров, мы должны иногда показывать характер. Мы очень добрая нация, это несомненно. Но в каких-то моментах, когда мы хотим получить политических союзников, почему мы не можем это использовать? Они же воздействуют через экономику — все страны, особенно мощные, та же Америка. Думаю, что где-то важно показать свою позицию, чтобы заработать политических сторонников и их поддержку», — сказала парламентарий.

Мы должны использовать возможные рычаги давления. Если мы их не будем использовать, это не так правильно. Дружба проверяется именно в таких ситуациях. Должна быть взаимовыгодная дружба, не может же быть, что только мы дружим все время, надо же и с нами дружить Светлана Журова депутат Госдумы

Ситуация с промыслом

Москва и Токио в 1998 году заключили договор о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Он позволяет японским рыболовным судам осуществлять промысел в экономической зоне России у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Согласно документу, стороны ежегодно должны проводить консультации.

29 января МИД России отказался от них. В ведомстве отметили, что после начала военных действий на территории Украины отношения двух стран стали деградировать.

27 января правительство Японии расширило санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. После начала специальной военной операции Токио неоднократно расширяло список ограничений в знак протеста против действий Москвы.

7 июня 2022 года Россия приостановила действие соглашения и не стала допускать японских моряков на территорию южных Курил.