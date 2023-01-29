Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил

МИД России: Москва отказалась от консультаций с Токио по промыслу около Южных Курил

Россия отказалась от межправительственных консультаций с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с мерами Токио против Москвы. Об этом сообщил МИД России, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что отношения двух стран «стали стремительно деградировать». Там, напомнили, что при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония ввела в отношении России недружественные меры «в нарушение всех норм и правил международного права».