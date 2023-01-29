Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 29 января 2023Мир

Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил

МИД России: Москва отказалась от консультаций с Токио по промыслу около Южных Курил

Фото: Данил Годлевский / РИА Новости

Россия отказалась от межправительственных консультаций с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с мерами Токио против Москвы. Об этом сообщил МИД России, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что отношения двух стран «стали стремительно деградировать». Там, напомнили, что при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония ввела в отношении России недружественные меры «в нарушение всех норм и правил международного права».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заверили в готовности к прямой конфронтации с Россией
В США заявили о поддержке Украины ради жизненно важного ресурса
Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил
Финансист назвала способные разорить виды кредитов
Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России
Диетолог предупредила об опасности чеснока
Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию
В России появился новый вид мошенничества с вакансиями
В Иране предрекли «катастрофический сценарий» для США из-за Украины
КНДР раскритиковала обещание США передать танки Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.