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12:08, 31 января 2023Экономика

В России резко выросли зарплаты у курьеров и грузчиков

Superjob: зарплаты в сфере логистики выросли в России на 10 процентов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средние рыночные зарплаты в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)» без учета инфляции выросли за прошлый год более чем на 10 процентов, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Средняя зарплата курьера в Москве увеличилась на пять тысяч рублей год к году, до 60 тысяч рублей. Максимальная зарплата резко выросла на 10 тысяч и составляет около 100 тысяч рублей. Водители-курьеры начали зарабатывать в среднем 90-170 тысяч рублей.

Заработная плата грузчиков увеличилась до 55 тысяч, а максимально до 90 тысяч рублей, водителя погрузчика — до 65 тысяч, максимум до 100 тысяч. Выросли также выплаты комплектовщикам и операторам складского учета.

За последние полгода спрос на курьеров в России вырос более чем в полтора раза (плюс 65 процентов). Если в июле средний заработок доставщиков по стране составлял 45 тысяч рублей, то уже к октябрю он вырос на 30 процентов.

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Платон Щукин
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