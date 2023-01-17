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10:26, 17 января 2023Экономика

В России резко выросли зарплаты курьеров

«Зарплата.ру»: спрос на курьеров в России за полгода вырос на 65%

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

За последние полгода спрос на курьеров в России вырос более чем в полтора раза (плюс 65 процентов), что привело к резкому увеличению их зарплат, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» (результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»). Так, в июле средний заработок доставщиков по стране составлял 45 тысяч рублей, но уже к октябрю вырос на 30 процентов.

Таким образом летом и весной рынок труда восстанавливался после весеннего спада, когда большинство работодателей приостановили наем, отметили специалисты. Количество вакансий в доставке тогда тоже заметно снизилось, отмечалось падение зарплат для курьеров.

Наиболее существенный прирост числа в сфере доставки за последние 6 месяцев зафиксирован в Омской области (плюс 86 процентов), в Красноярском крае (плюс 79 процентов), в Новосибирской области (плюс 77 процентов), в Тюменской области (плюс 77 процентов), в Томской области (плюс 75 процентов), в Кемеровской области (плюс 74 процента) и в Самарской области (плюс 68 процентов).

Аналитики «Зарплаты.ру» связывают роста спроса и конкуренции среди работодателей за сотрудников в сфере доставки с предпраздничной суетой и распродажами в торговых сетях и на маркетплейсах. Кроме того, в нескольких регионах широко распространились простудные заболевания, и курьерам часто требовалась замена по причине болезни. В ряд регионов, в частности на Урал и в Сибирь, пришли сильные морозы, из-за чего взлетела популярность доставки товаров.

Ранее стало известно, что в России более чем в полтора раза взлетело число вакансий для молодых россиян, включая подростков от 14 лет, причем четверть из размещенных объявлений — вакансии курьеров. Дело в том, что чаще всего подростков приглашают в сферу клиентского обслуживания на позиции, где можно оперативно приступить к работе после короткого обучения.

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Софья Ермакова
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