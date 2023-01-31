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09:54, 31 января 2023Путешествия

Учебные самолеты Минобороны предложили отдать пассажирским авиакомпаниям

Учебные L-410 Минобороны предложили отдать авиакомпаниям для региональных перевозок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Учебные самолеты Министерства обороны России L-400 предложили отдать или продать российским пассажирским авиакомпаниям для региональных перевозок. Об этом во вторник, 31 января, пишут «Известия».

По информации издания, данный вопрос совместно прорабатывают Минтранс и Минобороны России, принять решение по проекту необходимо до марта 2023 года. «Региональные и местные авиакомпании сейчас остро нуждаются в дополнительных самолетах для наращивания перевозок, — говорится в публикации. — При этом с обслуживанием нынешнего авиапарка, который во многом состоит из иностранных машин, периодически возникают трудности».

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В настоящее время в авиапарке Минобороны находятся около 20 лайнеров L-400. Их используют в воздушно-космических силах для подготовки и тренировки будущих пилотов — на них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать пассажирские, военно-транспортные воздушные суда, а также стратегические ракетоносцы.

Отмечается, что уже сейчас ряд региональных перевозчиков эксплуатируют L-410. По данным Росавиации, в парке восьми российских авиакомпаний имеются 34 самолета этого типа. 14 лайнеров — в авиапарке перевозчиков, вошедших в состав дальневосточной «Авроры».

Ранее стало известно, что пассажиропоток крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» в 2030 году должен вырасти на 58,5 процента по сравнению с 2022 годом — примерно до 65 миллионов человек. В результате доля группы на российском рынке (с учетом иностранных авиакомпаний) должна достичь отметки 50 процентов.

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Валентина Процкова
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