Пентагон заявил о неспособности оборонных корпораций справиться с производством

Пентагон заявил, что оборонные корпорации США не справляются с производственными задачами

Пентагон заявил, что оборонные корпорации США не способны справиться с поставленными перед ними производственными задачами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times.

По данным издания, американское Минобороны уведомило компании о несоответствии поставленным задачам. Отмечается, что некоторые линии производства работают в полную силу 24 часа в сутки, то есть для увеличения производства нужно будет строить новые объекты и нанимать новых сотрудников.

Ранее американские военные провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты. Как сообщили в министерстве обороны США, ракета выполнила намеченные задачи. «Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей», — подчеркнули военные.

Ракета преодолела путь со скоростью выше 5 Махов (6125 километров в час). Она пролетела на высоте более 60 тысяч футов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра).

