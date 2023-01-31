Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 31 января 2023Мир

Пентагон заявил о неспособности оборонных корпораций справиться с производством

Пентагон заявил, что оборонные корпорации США не справляются с производственными задачами

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Пентагон заявил, что оборонные корпорации США не способны справиться с поставленными перед ними производственными задачами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times.

По данным издания, американское Минобороны уведомило компании о несоответствии поставленным задачам. Отмечается, что некоторые линии производства работают в полную силу 24 часа в сутки, то есть для увеличения производства нужно будет строить новые объекты и нанимать новых сотрудников.

Ранее американские военные провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты. Как сообщили в министерстве обороны США, ракета выполнила намеченные задачи. «Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей», — подчеркнули военные.

Ракета преодолела путь со скоростью выше 5 Махов (6125 километров в час). Она пролетела на высоте более 60 тысяч футов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
В США прекратилось производство легендарной модели Boeing
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России отреагировали на призыв Литвы переступать красные линии
Российский солдат голыми руками сбил украинский беспилотник
Венгрия подтвердила позицию по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Пентагон заявил о неспособности оборонных корпораций справиться с производством
Путин предложил предоставить российским разработчикам доступ к уникальным данным
Поставки смартфонов в 2023 году снова упадут
Стали известны районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.