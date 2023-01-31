Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме

Певица Седокова рассказала, что потеряла ноготь на руке, пытаясь разнять дерущихся собак

Украинская исполнительница Анна Седокова рассказала в своих социальных сетях о травме правой руки, которую она получила, пытаясь разнять двух дерущихся собак. Об этом пишет «Звук Медиа».

Артистка опубликовала фотографию, на которой показала окровавленные пальцы руки. Певица отметила, что потеряла ноготь при попытке успокоить питомцев, и добавила, что практически не может использовать травмированную руку.

«Любое прикосновение к пальцу — жуткая боль. Я уже не говорю о том, как это смотрится. Больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским», — рассказала Седокова.

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