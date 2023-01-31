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15:34, 31 января 2023Культура

Анна Седокова рассказала о полученной при попытке разнять собак травме

Певица Седокова рассказала, что потеряла ноготь на руке, пытаясь разнять дерущихся собак

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская исполнительница Анна Седокова рассказала в своих социальных сетях о травме правой руки, которую она получила, пытаясь разнять двух дерущихся собак. Об этом пишет «Звук Медиа».

Артистка опубликовала фотографию, на которой показала окровавленные пальцы руки. Певица отметила, что потеряла ноготь при попытке успокоить питомцев, и добавила, что практически не может использовать травмированную руку.

«Любое прикосновение к пальцу — жуткая боль. Я уже не говорю о том, как это смотрится. Больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским», — рассказала Седокова.

Ранее участники нового реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» захотели подать в суд на Netflix. Десятки игроков раскритиковали новый проект, заявив, что с ними «обращались как с животными» и заставляли часами стоять на морозе. Netflix опроверг информацию о том, что кто-то из участников получил серьезные травмы во время игры, заявив, что лишь троим потребовалась незначительная медицинская помощь.

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Анастасия Астахова
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