В Эстонии поставили памятник Зеленскому

Премьер Эстонии Каллас: в стране поставили памятник президенту Украины Зеленскому

В Эстонии поставили памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Поддержка эстонцев Украине непоколебима — признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали "Парк Свободы", посвященный Украине», — рассказал она. Премьер Эстонии уточнила, что скульптура Зеленскому изготовлена из песка.

Ранее Каллас приняла участие в плетении маскировочных сетей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Прекрасные женщины любезно научили меня своему ремеслу. Ведь сегодня каждый может помочь Украине победить», — заявила глава эстонского правительства.