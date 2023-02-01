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19:06, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Эстонии поставили памятник Зеленскому

Премьер Эстонии Каллас: в стране поставили памятник президенту Украины Зеленскому

Фото: @kajakallas / Telegram-канал «Политика Страны»

В Эстонии поставили памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Поддержка эстонцев Украине непоколебима — признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали "Парк Свободы", посвященный Украине», — рассказал она. Премьер Эстонии уточнила, что скульптура Зеленскому изготовлена из песка.

Ранее Каллас приняла участие в плетении маскировочных сетей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Прекрасные женщины любезно научили меня своему ремеслу. Ведь сегодня каждый может помочь Украине победить», — заявила глава эстонского правительства.

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Кристина Есикова
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