Премьер Эстонии сплела сети для Украины

Премьер Эстонии Каллас приняла участие в плетении маскировочных сетей для нужд ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла на север страны, в город Сауэ, где приняла участие в плетении маскировочных сетей для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Обозреватель». По словам Каллас, местные рабочие научили ее технологии плетения таких сетей.

«Прекрасные женщины любезно научили меня своему ремеслу. Ведь сегодня каждый может помочь Украине победить», — высказала свои мысли глава эстонского правительства.

Ранее она рассказала, что Таллин нашел замену переданному Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию, что позволило увеличить обороноспособность прибалтийской республики.