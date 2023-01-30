Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:31, 30 января 2023Бывший СССР

Премьер Эстонии сплела сети для Украины

Премьер Эстонии Каллас приняла участие в плетении маскировочных сетей для нужд ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибыла на север страны, в город Сауэ, где приняла участие в плетении маскировочных сетей для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Обозреватель». По словам Каллас, местные рабочие научили ее технологии плетения таких сетей.

«Прекрасные женщины любезно научили меня своему ремеслу. Ведь сегодня каждый может помочь Украине победить», — высказала свои мысли глава эстонского правительства.

Ранее она рассказала, что Таллин нашел замену переданному Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию, что позволило увеличить обороноспособность прибалтийской республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Стало известно о причинах смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Россиян предупредили о ведущей к оформлению кредита мошеннической схеме
Прославившаяся любовью к уборке Мари Кондо устала убираться дома
Женщина приехала домой и обнаружила принимавшего ванну в одежде незнакомца
Российская пенсионерка рассказала о торговле героином из-за долгов по коммуналке
В Европе заявили о серьезных трудностях из-за дешевого украинского зерна
Стоматолог призвал пить кофе через трубочку
Иран потребовал от Киева ответить за слова Подоляка
Российская ипотека подешевела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.