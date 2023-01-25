В Эстонии нашли замену переданному ВСУ оружию

Премьер Эстонии Каллас заявила, что республика нашла замену передаваемому Украине оружию

Эстония нашла замену переданному Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию, что позволило увеличить обороноспособность прибалтийской республики. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила на правительственном часе в парламенте, передает «Интерфакс»

По ее словам, все передаваемое Украине вооружение либо заменено к настоящему моменту, либо находится в процессе замены возможностями самой Эстонии или ее союзников.

«Например, [реактивная система залпового огня] HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства ПВО. У нас есть гаубицы K9, заменяющие гаубицы, которые мы передаем. Мы все равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них», — пояснила Каллас.

Она также отметила, что за последний год Эстония закупила больше боеприпасов, чем приобрела за предыдущие 30 лет в совокупности, добавив, что к 2025 году страна получит снарядов еще на 900 миллионов евро.

Ранее в Министерстве обороны Эстонии выразили надежду на то, что республика сможет компенсировать свои расходы на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 миллионов евро. Помимо этого, эстонские власти рассчитывают направить заявки на компенсацию за счет европейских фондов и других пакетов помощи Киеву.