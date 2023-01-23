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16:01, 23 января 2023Бывший СССР

Эстония понадеялась на сотни миллионов евро компенсации за помощь Украине

Эстония понадеялась на компенсацию расходов на помощь Украине в 400 миллионов евро

Фото: Shutterstock

Эстония рассчитывает, что сможет компенсировать свои расходы на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 миллионов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, цитирующие представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.

Пока что в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 миллионов евро. Эти средства будут перечислены в эстонский бюджет не позднее 2027 года. Однако потратить их смогут только на укрепление национального оборонного потенциала.

Эстонские власти также надеются на то, что смогут направить заявки на компенсацию за счет европейских фондов и других пакетов помощи Украине, в частности последнего транша в размере 113 миллионов евро.

В конце января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что Эстония поставит украинской стороне все гаубицы калибра 155 миллиметров. Кроме того, Таллин продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку бойцам ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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