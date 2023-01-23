Генштаб ВСУ заявил, что Эстония поставит на Украину все гаубицы калибра 155 миллиметров

Эстония поставит украинской стороне все гаубицы калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение», — приводит Генштаб слова эстонского посла в стране Каймо Кууска. Кроме того, Таллин продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку бойцам ВСУ.

Уточняется, что Киев получит десятки гаубиц калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллимитровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов М2 «Carl-Gustaf» с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Согласно сообщению ведомства, общая стоимость эстонского пакета военной помощи составила 113 миллионов евро.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о новых договоренностях по поставкам вооружения Киеву. Как он утверждает, Швеция отправит на Украину 90 боевых машин пехоты и гаубиц Archer, Дания — 19 гаубиц. Помимо этого, Латвия намерена поставить украинской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger.

