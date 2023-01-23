Эстония поставит на Украину все гаубицы калибра 155 миллиметров
Эстония поставит украинской стороне все гаубицы калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение», — приводит Генштаб слова эстонского посла в стране Каймо Кууска. Кроме того, Таллин продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку бойцам ВСУ.
Уточняется, что Киев получит десятки гаубиц калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллимитровые D-30, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов М2 «Carl-Gustaf» с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений. Согласно сообщению ведомства, общая стоимость эстонского пакета военной помощи составила 113 миллионов евро.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о новых договоренностях по поставкам вооружения Киеву. Как он утверждает, Швеция отправит на Украину 90 боевых машин пехоты и гаубиц Archer, Дания — 19 гаубиц. Помимо этого, Латвия намерена поставить украинской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Stinger.